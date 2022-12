Twitter va relancer lundi son service d'authentification payant

https://fr.sputniknews.africa/20221211/twitter-va-relancer-lundi-son-service-dauthentification-payant-1057236315.html

Le service remanié permettra aux abonnés d'éditer des tweets, de télécharger des vidéos et d'obtenir une coche bleue après la vérification du compte.Twitter n'a pas expliqué pourquoi les utilisateurs d'Apple étaient facturés plus que d'autres sur le Web, mais des médias ont rapporté que la société cherchait des moyens de compenser les frais facturés dans l'App Store d'Apple.La coche bleue était initialement attribuée aux entreprises, célébrités, entités gouvernementales et journalistes vérifiés par la plateforme.Après qu'Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, il a lancé un service accordant des coches bleus à n'importe quel utilisateur prêt à payer 8 dollars par mois.Toutefois, la plateforme a été inondée de faux comptes, ce qui a poussé Twitter à suspendre le service quelques jours après son lancement.Le service relancé coûtera 8 dollars par mois pour les utilisateurs du Web et 11 dollars par mois pour les utilisateurs d'iPhone.Twitter a indiqué que les abonnés verront moins de publicités, pourront publier des vidéos plus longues et que leurs tweets seront mieux mis en évidence.

