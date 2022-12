https://fr.sputniknews.africa/20221211/ses-deux-pays-africains-seront-dans-le-top-10-des-economies-les-plus-puissantes-en-2075-selon-sachs-1057240416.html

Ces deux pays africains seront dans le top 10 des économies les plus puissantes en 2075, selon Sachs

À l’horizon 2075, le Nigeria et l’Égypte deviendront respectivement les 5e et 7e économies les plus puissantes du monde, estiment les analystes de la banque... 11.12.2022, Sputnik Afrique

D’après le rapport "The Path to 2075" (Le chemin vers 2075) de la banque américaine Goldman Sachs, deux pays africains pourraient devenir des économies puissantes. Il s’agit notamment du Nigeria et de l’Égypte qui, selon les prévisions, occuperont les 5e et 7e places. Aujourd’hui, aucun des pays africains n’est pas parvenu à entrer dans le top 15.La chute des États-UnisD’autres changements sont attendus. Ainsi, les États-Unis, qui sont aujourd’hui la première puissance économique au monde seraient dépassés par la Chine vers 2050. Ensuite, en 2075, ils se feraient même devancer par l’Inde.Le Japon devrait descendre de la 3e à la 12e place dans le classement des puissances économiques mondiales, alors que l'Allemagne, 4e actuellement, reculerait à la 9e position. La France, quant à elle, pourrait quitter le Top 10 pour occuper le 15e rang.

