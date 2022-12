https://fr.sputniknews.africa/20221211/le-fmi-annonce-la-somme-necessaire-pour-booster-leconomie-des-pays-a-faible-revenu-1057241085.html

Le FMI annonce la somme nécessaire pour booster l’économie des pays à faible revenu

Le FMI annonce la somme nécessaire pour booster l’économie des pays à faible revenu

Afin d’accélérer leur reprise économique suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l’inflation mondiale, les pays à faible revenu auront besoin... 11.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-11T21:11+0100

2022-12-11T21:11+0100

2022-12-11T21:11+0100

fonds monétaire international (fmi)

économie

ukraine

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1044700325_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4643688b3a67a39daae4970d84ec40a5.jpg

Le Fonds monétaire international (FMI) a jugé dans son récent rapport que 69 pays à faible revenu (PFR), ayant déjà souffert de la crise sanitaire, font face aux chocs provoqués par le conflit en Ukraine. Pour relancer leur économie, 440 milliards de dollars, entre 2022 et 2026, seront nécessaires, note l’institution financière.Ces pays doivent maintenant "relever le défi de reprendre la convergence des revenus dans le contexte d'un environnement économique mondial faible et incertain", indique le rapport.Soutien aux PFRLa communauté internationale et les institutions multilatérales, dont le Fonds monétaire international, ont intensifié leur soutien aux pays à faible revenu en leur fournissant des conseils en matière de politique et des financements, ainsi qu'en renforçant leurs capacités.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fonds monétaire international (fmi), économie, ukraine, covid-19