https://fr.sputniknews.africa/20221211/en-algerie-un-reseau-de-fouilles-archeologiques-illegales-pris-au-piege---images-1057239713.html

En Algérie, un réseau de fouilles archéologiques illégales pris au piège - images

En Algérie, un réseau de fouilles archéologiques illégales pris au piège - images

Les forces de l’ordre algériennes ont demantelé un groupe de criminels à Setif qui faisait des fouilles archéologiques sans autorisation. Plusieurs objets de... 11.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-11T14:54+0100

2022-12-11T14:54+0100

2022-12-11T14:55+0100

algérie

fouilles

police

criminels

maghreb

monnaie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1045244064_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_3c9eb1cf679982deeeef296177a1fd69.jpg

Les gendarmes de la commune de Salah-Bey, dans le sud de la wilaya algérienne de Setif, sont récemment tombés sur des traces de fouilles archéologiques qu’ils ne pouvaient expliquer. Une enquête a été lancée pour découvrir les auteurs de cette infraction, dans le cadre du combat contre le pillage des biens culturels et les fouilles archéologiques sans autorisation, rapporte le site d’information Algérie 360.Finalement, la police a appréhendé quatre membres d’un réseau criminel de Setif et saisi plusieurs objets dérobés.Parmi eux figuraient notamment: une statue et des bijoux en métal, 13 pierres précieuses, 70 pièces de monnaie archéologiques, un appareil de détection de métaux et le matériel de fouille utilisé lors des activités criminelles.Le dossier de l’affaire sera présenté devant les instances judiciaires.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, fouilles, police, criminels, maghreb, monnaie