Des militaires russes mobilisés, qui sont déjà en première ligne près de Svatovo, dans la République populaire de Lougansk, sont tombés récemment sur des mercenaires étrangers.Les soldats ont alors demandé le mot de reconnaissance au groupe pour identifier l’unité.Les Russes ne se rendent pas"En réponse on nous a crié: ‘Russes, rendez-vous!’ Nous avons ouvert le feu", a poursuivi le militaire.Un autre a ajouté que la proposition de se rendre a été faite avec un accent étranger, apparemment polonais ou slovaque.Des pertes immenses parmi les mercenairesDes militaires russes ont signalé à maintes reprises la présence de mercenaires polonais sur la ligne de front du côté ukrainien. Fin novembre, la Défense russe a annoncé la mort d’environ 200 Polonais dans la région de Kharkov et celle de plus de 100 mercenaires de la "légion étrangère" dans la République populaire de Donetsk.La République populaire de Lougansk a fait état, en se référant à des données du renseignement et à des interceptions radio, de pertes colossales parmi les soldats polonais près de Kremennaïa, de Lissitchansk et de Svatovo.

