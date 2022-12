https://fr.sputniknews.africa/20221210/une-coupure-delectricite-geante-au-soudan-1057230781.html

Une coupure d’électricité géante au Soudan

Au Soudan, l'approvisionnement en électricité a été progressivement rétabli après un incident survenu sur le barrage de Merowe. Celui-ci avait provoqué une... 10.12.2022, Sputnik Afrique

Ce samedi 10 décembre, de nombreuses villes soudanaises ont été paralysées suite à une défaillance du barrage hydroélectrique de Merowe. Seule une partie des municipalités est restée alimentée par la centrale thermique.Durant la journée l'approvisionnement en électricité a été rétabli au fur et à mesure, selon les médias locaux.Doubler la capacité hydro-électrique du paysLe barrage de Merowe se situe en amont de la quatrième cataracte du Nil, à environ 350 kilomètres au nord de Khartoum. Il a été construit par la Chine entre 2003 et 2009.En 2009, le barrage a été inauguré. Sa construction a permis de doubler la capacité hydro-électrique du pays et de minorer les coupures de courant dont souffrait périodiquement la capitale.

