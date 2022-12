https://fr.sputniknews.africa/20221210/intoxication-au-monoxyde-de-carbone--cinq-personnes-tuees-en-algerie-1057228338.html

Intoxication au monoxyde de carbone : cinq personnes tuées en Algérie

Cinq personnes ont trouvé la mort, vendredi à Ouargla (785 km au sud d'Alger), suite à l’inhalation du monoxyde de carbone, selon la protection civile locale. 10.12.2022, Sputnik Afrique

algérie

maghreb

intoxication

Il s’agit de membres d’une même famille décédés suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un chauffage dans un appartement, a précisé la même source dans un communiqué.Les victimes étaient âgées entre 3 et 60 ans, a ajouté la même source.Selon des statistiques de la Protection civile algérienne, au moins 140 Algériens sont décédés et plus de 2.600 autres ont été secourus d'une mort certaine suite à l'inhalation de monoxyde de carbone en 2021.

