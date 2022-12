https://fr.sputniknews.africa/20221210/des-manifestants-a-vienne-exhortent-les-autorites-a-lever-les-sanctions-antirusses--video-1057234801.html

Des manifestants à Vienne exhortent les autorités à lever les sanctions antirusses – vidéo

Des manifestants à Vienne exhortent les autorités à lever les sanctions antirusses – vidéo

Des centaines de militants du mouvement Fairdenker, dont certains avec des drapeaux russes, ont manifesté ce samedi à Vienne pour demander aux autorités... 10.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-10T21:10+0100

2022-12-10T21:10+0100

2022-12-10T21:10+0100

donbass. opération russe

autriche

vienne (autriche)

sanctions

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104296/20/1042962052_0:164:1920:1244_1920x0_80_0_0_d9af79379e470a0cc6fa91b7ddc21600.jpg

Ce samedi 10 décembre, une manifestation organisée par le mouvement Fairdenker a eu lieu dans la capitale autrichienne, rapportent des médias locaux.Des centaines de personnes, dont l'ancien vice-chancelier du pays Heinz-Christian Strache, ont exhorté les autorités à renoncer aux sanctions antirusses, à maintenir la neutralité totale du pays et à prendre des mesures contre l'immigration clandestine.Pourparlers de paixSelon les organisateurs du rassemblement, la crise a touché "non pas tant le climat que le parlement et le gouvernement autrichiens". Ils ont incité les dirigeants du pays à organiser des pourparlers de paix immédiats entre la Russie et l'Ukraine pour stopper le conflit.Les participants portaient des drapeaux autrichiens et russes et des pancartes disant "Au lieu des sanctions - de l'électricité, du carburant et de la nourriture bon marché".

autriche

vienne (autriche)

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

autriche, vienne (autriche), sanctions, russie, ukraine