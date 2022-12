https://fr.sputniknews.africa/20221210/apres-15-ans-de-detention-aux-usa-viktor-bout-se-dit-pret-a-participer-a-loperation-en-ukraine-1057232446.html

Après 15 ans de détention aux USA, Viktor Bout se dit prêt à participer à l’opération en Ukraine

L’entrepreneur russe Viktor Bout vient d’être remis en liberté après avoir passé 15 ans derrière les barreaux aux États-Unis. Pendant son procès, une juge a... 10.12.2022, Sputnik Afrique

Viktor Bout, de retour en Russie après avoir passé près de 15 ans en détention aux États-Unis, se dit prêt à participer à l’opération militaire russe en Ukraine.Il a déclaré que pendant son procès aux États-Unis, son activité avait été qualifiée d’ordinaire pour un homme d’affaires.Interprète militaire devenu homme d’affairesLe 5 avril 2012, il a été condamné à 25 ans de prison et à une amende de 15 millions de dollars pour trafic d’armes, après avoir été extradé depuis la Thaïlande où il s’était rendu en touriste. Viktor Bout a été échangé le 8 décembre contre la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue dans une prison russe pour possession de stupéfiants.Diplômé de l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou avec le grade de lieutenant, M.Bout est parti pour l'Afrique du Sud en 1992, où il s'est occupé de l'organisation du transport aérien. En 1995, il s'est installé en Belgique, puis, en 1998, aux Émirats arabes unis. Il possédait plusieurs compagnies aériennes.En 2002, l'Onu a interdit à M.Bout de voyager et, en 2005, en concertation avec les États-Unis, a exigé le gel des comptes de l'homme d'affaires. À cette époque, Victor Bout a commencé à figurer dans les rapports du Conseil de sécurité de l’Onu et du département d'État américain comme fournisseur d'armes et de munitions contournant les sanctions des Nations unies. Pourtant, selon M.Bout et sa famille, il ne restait pratiquement plus rien de son entreprise en 2002. L'homme d'affaires vivait en Russie et ne s’occupait plus des affaires internationales depuis 2001.

