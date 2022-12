https://fr.sputniknews.africa/20221209/rdc-lue-sanctionne-un-belge-et-plusieurs-dirigeants-de-groupes-armes-1057219734.html

RDC: l'UE sanctionne un Belge et plusieurs dirigeants de groupes armés

L'Union européenne a sanctionné jeudi un ressortissant belge, deux Congolais et cinq chefs de groupes armés impliqués dans de graves violations des droits de... 09.12.2022, Sputnik Afrique

Alain Goetz, né à Anvers en 1965, est l'ancien directeur de la société African Gold Refinery, accusée d'avoir acheté et commercialisé depuis 2016 de l'or illicite provenant de mines en RDC contrôlées par des groupes armés. Il sera interdit d'entrée dans l'UE et ses avoirs seront gelés. Il ne pourra en outre recevoir des fonds en provenance de l'UE.Les 27 ont également inscrit sur leur liste noire un ancien ministre congolais, Justin Bitakwira, un responsable des forces armées congolaises (FARDC) ,le colonel Joseph Nganzo Olikwa Tipi, commandant d'une unité responsables de graves violations des droits de homme, en particuliers des viols, et cinq dirigeants de groupes armés non gouvernementaux: Ruvugayimikore Protogène, chef des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR); Meddie Nkalubo, des Forces Démocratiques Alliées (ADF); Désiré Londroma Ndjukpa du groupe Coopérative pour le développement du Congo (Codeco-URPC); Willy Ngoma, porte-parole du Mouvement du 23 Mars (M23/ARC) et William Yakutumba, commandant de la Coalition de milices Maï-Maï CNPSC.L'UE entend avec cette décision "soutenir les efforts déployés par les autorités de la RDC pour instaurer une paix durable et stabiliser la partie est du pays", souligne le communiqué.Un massacre commis fin novembre dans l'est de la République démocratique du Congo a fait au moins 131 morts parmi la population civile, selon une enquête préliminaire de l'ONU qui accuse la rébellion du M23.

