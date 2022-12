https://fr.sputniknews.africa/20221209/larmee-us-veut-priver-ses-marines-de-leurs-portables-1057220289.html

L’armée US veut priver ses Marines de leurs portables

09.12.2022

Le général David Berger, commandant du corps des Marines, a déclaré à Washington mercredi 7 décembre que la guerre en Ukraine avait mis en relief la nécessité pour les Marines de limiter la signature électronique par le biais des téléphones portables, rapporte le Marine Corps Times.Limiter leur utilisation est donc un objectif clé dans l’hypothèse d’un conflit éventuel contre des adversaires dotés de haute technologie.Une tâche difficile concernant les jeunesLa menace vient notamment des armes de précision à longue portée. Force Design 2030, la refonte du corps des Marines que David Berger dirige depuis ses débuts en tant que commandant cherche à rendre la force plus agile et moins facilement traçable.Le commandant de la II Marine Expeditionary Force de l'époque, le lieutenant-général Brian Beaudreault, avait déclaré en 2020 que les unités de Marines suivraient probablement l'exemple de la 82e division aéroportée dans laquelle l’utilisation des appareils électroniques personnels a été interdite lors des déploiements.Les applis sportives dans le viseurEn 2018, l'armée américaine avait interdit les applications de suivi de la condition physique pour les troupes déployées après qu’une carte globale des utilisateurs avait été révélée au grand public. Elle recensait toutes les données GPS téléchargées sur l’application Strava.On avait alors découvert que des militaires américains avaient activé le GPS sur des sites sensibles en Afghanistan, en Syrie et à Djibouti.Fin août dernier, l’application Strava a aussi été à l’origine de la divulgation accidentelle d’informations sur des sous-marins de la base de Faslane, abritant une partie de la force nucléaire britannique.Des officiers auraient même publié sur les réseaux sociaux des traces GPS de leur course à bord des navires.

