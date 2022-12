https://fr.sputniknews.africa/20221209/la-russie-et-lethiopie-vont-encore-renforcer-leurs-liens-commerciaux--1057219945.html

La Russie et l’Éthiopie vont encore renforcer leurs liens commerciaux

La Russie et l’Éthiopie mettront au point une feuille de route concernant la coopération économique et commerciale, a annoncé le ministère russe du... 09.12.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe du Développement économique a annoncé dans un communiqué la participation de sa délégation à la huitième réunion, à Addis-Abeba, de la commission intergouvernementale russo-éthiopienne sur le commerce et la coopération économique, scientifique et technique.La délégation russe était conduite par le chef de l’agence pour l’utilisation du sous-sol Evguéni Petrov, et la délégation éthiopienne, par le ministre des Innovations et des Technologies Belete Molla.Modernisation d’une centrale électrique au menuLes parties ont également abordé le projet de modernisation de la centrale hydro-électrique de Malka Vakana et le potentiel de coopération dans le domaine de la géologie, de la santé, de l'éducation et des technologies de l'information.À l'issue de la réunion, les parties ont signé un accord entre la Croix-Rouge russe et le ministère éthiopien de la Santé sur le fonctionnement de l'hôpital Dejazmach Balchi à Addis-Abeba. Elles ont également adopté le texte d'un accord intergouvernemental sur la création et le fonctionnement d'un Centre russo-éthiopien de recherche biologique en Éthiopie.

