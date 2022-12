https://fr.sputniknews.africa/20221209/esclavage-en-mauritanie-les-autorites-veulent-elles-veritablement-y-mettre-fin-1057224312.html

Esclavage en Mauritanie: les autorités veulent-elles véritablement y mettre fin?

L’esclavage au XXIe siècle peut sembler improbable, pourtant il n’est pas complètement éliminé. En Mauritanie, l’un des pays les plus économiquement sous-développés au monde, environ 20% de la population fait partie de la caste des Haratins, descendants d’esclaves noirs.Bien que l’esclavage soit criminalisé par la loi mauritanienne, dans la pratique cela ne fonctionne pas, la faute au mode de vie traditionnel, regrette Ibrahim Bilal Ramadhan au micro de Sputnik. Lui-même a été esclave pendant plus de 20 ans, et a finalement réussi à se débarrasser de ce statut puis à faire ses études pour devenir chef de la Commission pour la défense des droits de l’Homme au Sahel.Pas à pas vers l’égalitéMais quel rôle les autorités mauritaniennes sont-elles prêtes à jouer pour lutter contre cette situation? Député au parlement mauritanien, Abab Ould Benyuk assure auprès de Sputnik que les autorités luttent contre l’esclavage depuis que le pays a obtenu son indépendance.Parmi les mesures jadis prises a figuré l’ensemble des programmes sociaux et économiques encourageant à devenir indépendants, à entrer à l’armée. En outre, Abab Ould Benyuk évoque le décret de 1983 interdisant l’esclavage, la création de la Commission de lutte contre la pauvreté et l’intégration, la construction des écoles et hôpitaux. En outre, le Président actuel a lancé le projet Social Sanad visant à construire des milliers de logements.Trois types d’esclavageComme la veut la tradition, les Haratins travaillent la terre, mais n’ont aucun droit sur celle-ci. En Mauritanie, ce sont uniquement des représentants des tribus arabes qui peuvent la posséder, explique Ibrahim Bilal Ramadhan.Le premier type d’esclavage concerne les personnes à la campagne et dans les oasis, principalement à la frontière algérienne. Tant qu’il y aura une très forte influence tribale, il y aura aussi "beaucoup de possibilités pour exploiter les esclaves noirs."L’esclavage de ville est légèrement plus civilisé. Ces victimes sont serviteurs dans les maisons des élites et dans les résidences gouvernementales.Enfin, selon le dernier type d'esclavage, les entrepreneurs arabes embauchent des Haratins, mais ne concluent pas de contrats avec eux et ne leur donnent aucun droit.

