https://fr.sputniknews.africa/20221209/enorme-incendie-dans-un-centre-commercial-de-moscou---videos-1057218504.html

Énorme incendie dans un centre commercial de Moscou, au moins un mort - vidéos

Énorme incendie dans un centre commercial de Moscou, au moins un mort - vidéos

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un important centre commercial dans la banlieue de la capitale russe. La superficie atteinte... 09.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-09T06:50+0100

2022-12-09T06:50+0100

2022-12-09T07:06+0100

moscou

russie

incendie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1046012095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95590f5bfda42eb9fcdd403faf640558.jpg

Les pompiers russes luttent contre un incendie de 7.000 mètres carrés qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi au sein d'un centre commercial de la banlieue de Moscou, ont indiqué les services d'urgence.L'incendie sévit au centre commercial Mega Khimki, dans la banlieue de Khimki au nord de la capitale russe. Il s'accompagne d'explosions de pots de peinture provenant du magasin OBI qui commercialise un large assortiment dans les domaines de la construction et de l'habitat.Le feu a été localisé vers 8h25, heure de Moscou, plus de 70 pompiers et plus de 20 véhicules spéciaux continuent d'endiguer les flammes, selon le miniatère des Situations d'urgence.Les causes ne sont pas encore élucidées. Une enquête a été lancée par le parquet de la région de Moscou. Le procureur de Khimki s'est rendu sur place.Selon un employé des services d'urgence, des travaux de soudage réalisés dans un appentis seraient à l'origine du sinistre.

moscou

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moscou, russie, incendie