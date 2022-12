https://fr.sputniknews.africa/20221209/cette-jeune-fille-obtient-une-licence-pour-avoir-une-licorne-dans-son-jardin-1057227445.html

Cette jeune fille obtient une licence pour avoir une licorne dans son jardin

"Cher comté de Los Angeles, j'aimerais votre accord pour avoir une licorne dans mon jardin si je peux en trouver une". En Californie, une jeune fille, Madeline, a envoyé une lettre peu ordinaire au département de Los Angeles de la Protection animale.Les spécialistes du service lui ont très sérieusement répondu par courrier, mais pas seulement: il y avait également une licorne en peluche, accompagnée d’une licence rose en forme de cœur, rapporte CBCNews.Accès à la lumière du soleil et aux rayons de luneLa licence a été toutefois assortie de certaines règles. Par exemple, la licorne doit avoir "un accès régulier à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel" et être nourrie de pastèque, apparemment sa friandise préférée, une fois par semaine.Le département a aussi indiqué que la corne de l’animal devait être polie régulièrement pour rester en bonne santé.

