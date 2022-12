https://fr.sputniknews.africa/20221208/une-kenyane-recoit-une-medaille-olympique-10-ans-apres-les-jo-de-londres-1057216006.html

Une Kényane reçoit une médaille olympique 10 ans après les JO de Londres

Une Kényane reçoit une médaille olympique 10 ans après les JO de Londres

Dix ans après avoir terminé quatrième de la finale du 800 m aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la Kényane Pamela Jelimo a reçu une médaille de bronze. 08.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-08T15:36+0100

2022-12-08T15:36+0100

2022-12-08T15:36+0100

international

afrique subsaharienne

kenya

jeux olympiques de londres 2012

médailles olympiques

athlètes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1057213861_0:128:3182:1918_1920x0_80_0_0_097d080fe3f92bc634a290d36bebadae.jpg

La Kényane Pamela Jelimo, championne olympique du 800 mètres des Jeux d’été de 2008 à Pékin et quatrième sur la même distance aux Jeux de Londres en 2012, a vu son palmarès grossir.Mercredi 7 décembre, elle a reçu la médaille de bronze des Jeux olympiques d’été de 2012 après que la gagnante, la Russe Mariya Savinova, a été déchue de la médaille d'or pour dopage.Suite à la disqualification de Mariya Savinova, la Sud-Africaine Caster Semenya et une autre Russe, Ekaterina Poïstogova, respectivement médaillées d’argent et de bronze sur 800 mètres aux JO de Londres, sont passées à l'or et à l'argent.Le dopage au KenyaLa cérémonie de remise de médaille à Pamela Jelimo intervient à un moment où le Kenya est sous les projecteurs en raison de nombreux cas de dopage relevés dans l’athlétisme.Le problème et les soupçons ne sont pas nouveaux. Ils atteignent cependant en cette année 2022 un niveau plus qu’alarmant. Pas moins de 25 athlètes kényans ont été sanctionnés pour dopage.

afrique subsaharienne

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, kenya, jeux olympiques de londres 2012, médailles olympiques, athlètes