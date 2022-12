https://fr.sputniknews.africa/20221208/lotan-etait-au-courant-des-preparatifs-dattaques-ukrainiennes-contre-des-aerodromes-russes-1057212439.html

L’Otan était au courant des préparatifs d’attaques ukrainiennes contre des aérodromes russes

Le fait que les Ukrainiens allaient frapper des aérodromes militaires russes n’était pas un secret pour l’Alliance atlantique, selon le chef de la délégation... 08.12.2022, Sputnik Afrique

Des risques pour la sécurité nucléaireIntervenant lors d’un forum de l’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe il a également évoqué les risques de telles attaques.L’Otan dément Le 5 décembre, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a déclaré au Financial Times qu’il n’avait aucune information sur ces incidents. "Mais ce que je peux dire, c'est que ce que nous voyons, c'est que l'Ukraine se défend. Et nous devons comprendre cela dans un contexte plus large", a-t-il affirmé.Réponse de la Défense russeLe ministère russe de la Défense avait précédemment annoncé que lundi 5 décembre l’Ukraine avait attaqué des aérodromes militaires dans les régions de Riazan (à 185 kilomètres au sud-est de Moscou) et de Saratov (sur la Volga) avec des drones à réaction de fabrication soviétique.Les drones ont été interceptés par la défense antiaérienne, mais sept soldats russes ont été blessés dont trois ont succombé à leurs blessures.Deux avions ont été légèrement endommagés.Lundi après-midi, l’aviation stratégique russe a porté une frappe massive contre 17 cibles, toutes atteintes.

