Les drones utilisés contre deux aérodromes russes "mis au point avec l’aide d’une société US"

Le 5 décembre, Kiev a attaqué, à l’aide de drones, deux aérodromes militaires russes dans les régions de Saratov et de Riazan. Les appareils en question ont été modernisés par les spécialistes ukrainiens en concertation avec l’entreprise américaine Raytheon Technologies, a fait valoir à Sputnik le chef de la délégation russe aux négociations sur la Sécurité et le contrôle des armements à Vienne, Konstantin Gavrilov.Recours à divers systèmes spatiauxLe diplomate russe a ajouté que "la grande majorité des cibles" visées par les forces ukrainiennes "sont déterminées par les maîtres occidentaux du régime de Kiev".Selon M.Gavrilov, l’Otan n’est pas du tout préoccupé par le fait que "cela puisse engendrer des risques importants pour les activités spatiales pacifiques et ébranler ses fondements juridiques internationaux".

