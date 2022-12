https://fr.sputniknews.africa/20221208/indonesie-un-seisme-de-magnitude-58-frappe-louest-du-pays-1057210564.html

Indonésie: un séisme de magnitude 5,8 frappe l'ouest du pays

Un séisme de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter a frappé jeudi matin la province indonésienne de Java occidental, a rapporté l'agence de météorologie, de... 08.12.2022, Sputnik Afrique

L'agence gouvernementale avait d'abord signalé un séisme de magnitude 6,1 avant de rectifier sa première estimation pour évoquer une magnitude de 5,8. Le séisme, qui n'a pas fait des dégâts, a été fortement ressenti à Jakarta, la capitale indonésienne.L'épicentre du séisme est situé à 22 km au sud-est du district de Sukabumi et son foyer à une profondeur de 122 km, a précisé le chef du service d'atténuation des tremblements de terre et des tsunamis de l'agence, M. Daryono.La province de Java occidental se trouve dans une période de reconstruction après avoir été dévastée le mois dernier par un séisme de magnitude 5,6, qui avait fait plus de 300 morts.

