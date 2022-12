https://fr.sputniknews.africa/20221208/hospitalise-pele-envoie-un-touchant-message-1057213671.html

Hospitalisé, Pelé envoie un touchant message

Hospitalisé, Pelé envoie un touchant message

La légende du football Pelé, âgée de 82 ans, a été admise à l’hôpital il y a une semaine, pour une réévaluation de son traitement contre un cancer du côlon... 08.12.2022, Sputnik Afrique

"Mes amis, je veux garder tout le monde calme et avec un état d’esprit positif. Je suis fort, très optimiste, et je suis mon traitement comme d'habitude". Toujours à l’hôpital, Pelé a publié en début de semaine un message sur Instagram*.Tenant à remercier toute l'équipe médicale "pour tout le zèle" dont il a été entouré, le triple champion du monde a ajouté qu’il avait "vraiment foi en Dieu" et que chaque message d'amour qu’il recevait, "venant de partout dans le monde, [le] garde plein d'énergie".Pelé a aussi révélé qu'il regarderait depuis l'hôpital la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud en huitièmes de finale du Mondial 2022.Amélioration progressivePelé a été hospitalisé le 29 novembre, pour une réévaluation de son traitement contre un cancer du côlon. Il est également atteint d'une infection pulmonaire, traitée par des antibiotiques, d’après ses médecins qui le soignent à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo.Le 6 décembre, l'hôpital a fait savoir dans son bulletin médical que Pelé "présent[ait] des signes vitaux stables" et continuait d'être soigné "dans une chambre normale", sans nécessité d'être placé en soins intensifs. "L'état de santé [de Pelé] s'améliore progressivement, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire" pour laquelle il a également été pris en charge.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

