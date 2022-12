https://fr.sputniknews.africa/20221208/engorgement-au-large-de-la-turquie-26-petroliers-avec-23-millions-de-barils-de-brut-1057211236.html

Engorgement au large de la Turquie: 26 pétroliers avec 23 millions de barils de brut

Engorgement au large de la Turquie: 26 pétroliers avec 23 millions de barils de brut

Vingt-six pétroliers avec plus de 23 millions de barils de pétrole en provenance du Kazakhstan sont actuellement incapables de passer les détroits du Bosphore... 08.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-08T07:38+0100

2022-12-08T07:38+0100

2022-12-08T07:39+0100

international

turquie

russie

bosphore

pétrolier

bouchon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/18/1045124417_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ecdf37598a9461234878389debef17b1.jpg

L’engorgement de pétroliers au large de la Turquie continue de grossir. Ils sont 26 désormais avec plus de 23 millions de barils de brut en provenance du Kazakhstan, relate l’agence Bloomberg.Selon ses informations, à la fin du mois dernier, les autorités turques ont annoncé que les pétroliers de passage devraient fournir des lettres de leurs assureurs prouvant qu'ils étaient couverts pour naviguer dans le détroit. Cette décision faisait suite aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui interdisaient l'assurance des navires si le pétrole qu'ils transportaient coûtait plus de 60 dollars le baril.Plafonnement depuis le 5 décembreLa mesure est entrée en vigueur le 1er décembre. La Turquie demande aux assureurs de livrer une lettre confirmant l’octroi au pétrolier de l’assurance P&I (Protection and Indemnity Insurance).Dans le même temps, l'Union européenne, le G7 et l’Australie ont complètement banni le transfert du pétrole russe par voie maritime le 5 décembre.En commentant l’idée de plafonner les prix des ressources énergétiques, Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que la Russie ne livrerait rien à l’étranger si cela était contraire à ses intérêts nationaux.

turquie

russie

bosphore

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, russie, bosphore, pétrolier, bouchon