Une cellule projetant des attaques contre le Parlement démantelée en Allemagne

La police allemande a arrêté 25 personnes, ce mercredi 7 décembre. Soupçonnées d’appartenir au groupe des "Citoyens du Reich", une mouvance refusant de... 07.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-07T10:37+0100

2022-12-07T10:37+0100

2022-12-07T10:37+0100

allemagne

bundestag

attaque

Une vaste opération de la police allemande a conduit le 7 décembre au matin au démantèlement d'une cellule projetant des attentats, et qui visait notamment le Bundestag, la chambre basse du Parlement, a indiqué le parquet.Le coup de filet a entraîné l'arrestation dans tout le pays de 25 personnes appartenant à la mouvance des "Citoyens du Reich" (Reichsbürger). Elles sont notamment soupçonnées "d'avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag allemand avec un petit groupe armé", ont déclaré les procureurs dans un communiqué.Quelque 3.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisées à travers l'Allemagne et plus de 130 perquisitions ont été menées.Outre les 25 arrestations, 27 autres personnes sont visées par l'enquête et soupçonnées d'appartenance à la cellule criminelle, selon le parquet.Fondée "au plus tard fin 2021", la cellule a "pour objectif de surmonter l'ordre étatique existant en Allemagne et de le remplacer par une forme d'État propre", un projet ne pouvant être réalisé "que par l'utilisation de moyens militaires et de la violence contre les représentants de l'État", selon le communiqué du parquet de Karlruhe, en charge des affaires concernant la sécurité de l'État.Ses membres sont "unis par un profond rejet des institutions de l'État et de l'ordre fondamental libéral et démocratique de la République fédérale d'Allemagne, qui a fait grandir chez eux, au fil du temps, la décision de participer à leur élimination par la violence et de se lancer dans des actes préparatoires concrets à cet effet", décryptent les procureurs.

