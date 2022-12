https://fr.sputniknews.africa/20221207/le-kremlin-commente-le-budget-de-la-defense-des-etats-unis-pour-lannee-2023-1057205016.html

Le Kremlin commente le budget de la Défense des États-Unis pour l’année 2023

Le Kremlin commente le budget de la Défense des États-Unis pour l’année 2023

Le projet de loi sur le budget de la Défense des États-Unis a été publié le 6 décembre avec un volet d’aide à l’Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, cela... 07.12.2022, Sputnik Afrique

Le budget de la Défense des États-Unis pour l’année 2023 revêt un "caractère conflictuel et sans précédent" à l’égard de la Russie, a déclaré ce 7 décembre le porte-parole du Président russe.Selon Dmitri Peskov, le texte est "lourd de conséquences assez graves et durables" lesquelles pourraient déstabiliser le continent européen encore plus.Les dépenses prévuesLe projet de loi d'autorisation de la Défense nationale pour l’année 2023 a été adopté par les commissions des forces armées des deux chambres du Congrès américain et rendu public le 6 décembre. Son montant est de 858 milliards de dollars, dont 800 millions de dollars supplémentaires sont destinés l'an prochain pour l'Ukraine.En outre, le document prévoit de fournir quatre milliards de dollars pour la dissuasion de la Russie en Europe et prolonge de cinq ans l’interdiction de coopération entre les États-Unis et la Russie dans le domaine militaire.De plus, il vise à des investissements de six milliards de dollars dans la région Asie-Pacifique pour faire face aux défis posés par la Chine. Plus de 10 milliards de dollars sont proposés afin d’accroître la coopération en matière de sécurité avec Taïwan sur une période de cinq ans.Les législateurs insistent aussi sur des sanctions supplémentaires contre Moscou, dont son exclusion du G20.

