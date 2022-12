https://fr.sputniknews.africa/20221207/boycotte-de-la-culture-russe-un-fait-tres-marginal-a-lechelle-de-tous-les-pays-deurope-1057206886.html

Boycotte de la culture russe? Un fait "très marginal à l'échelle de tous les pays d'Europe"

Malgré des cas isolés et diverses tentatives de politisation, il n’y pas de "boycott institutionnel" de la culture russe en Europe, assure à Sputnik l’artiste... 07.12.2022, Sputnik Afrique

L’artiste Bastien Loukia, qui a adapté en BD le roman Crime et châtiment du célèbre écrivain russe Fiodor Dostoïevski, revient pour Sputnik sur la perception actuelle de la culture russe en Europe."Des tentatives de politiser la culture russe" existent, indique l’artiste, présent au Salon du livre russe, qui s’est tenu la semaine dernière à Paris, organisé par Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe. Mais il clame haut et fort qu’il "n'y a pas eu de boycott institutionnel systématique" en Europe et que c’est un fait "très marginal à l'échelle de tous les pays d'Europe".Pour preuve, l’illustrateur donne son propre exemple. Son adaptation de Dostoïevski, "traduite dans cinq pays", reste très prisée du public européen:Quelques annulationsPourtant, certaines décisions d’universitaires ou programmateurs culturels interrogent. En mars, l'université Bicocca de Milan était sur le point d'interdire l'étude de l'œuvre de Dostoïevski, selon La Stampa. Sous la pression de ses propres étudiants, l’établissement est revenu sur sa décision.En avril, le Festival de Saint-Gall a annoncé avoir exclu de son programme l’opéra La Pucelle d’Orléans du compositeur russe Piotr Tchaïkovski, programmé pour juin.Adapter Dostoïevski en BDL’artiste français explique les difficultés qu’il a rencontrées lors de l’adaptation de Crime et châtiment: "Le plus difficile a été de rendre par les images, les mots de l'écrivain. Les atmosphères, et les ambiances de Saint-Pétersbourg".

