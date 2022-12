https://fr.sputniknews.africa/20221205/mondial-rejet-du-recours-francais-contre-le-score-de-tunisie-france-1057187269.html

Mondial: rejet du recours français contre le score de Tunisie-France

La FIFA a annoncé lundi rejeter la réclamation déposée par la France pour faire changer le score de Tunisie-France au Mondial-2022 suite à l'annulation, après... 05.12.2022, Sputnik Afrique

La réclamation déposée le 1er décembre par la Fédération française de football (FFF) pour faire changer le score de Tunisie-France (1-0) au Mondial-2022 a été rejetée, a annoncé ce lundi 5 décembre la FIFA.L'équipe de France, battue le 30 novembre lors de ce match sans grand enjeu au stade Education City de Doha, avait émis des doutes quant à l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour annuler un but de Griezmann à la 90e+8.Dans sa réclamation à la FIFA, la France relevait que la VAR a été utilisée "après la reprise du jeu et après la fin du match", ce qui est contraire au protocole d'utilisation de cette technologie, selon l'explication d'une source fédérale.Une modification du résultat final n'aurait de tout façon rien changé au classement du groupe D: la Tunisie était éliminée dans les deux cas de figure et la France qualifiée pour affronter la Pologne, qu'elle a battue 3-1 le 4 décembre en huitièmes et donc se qualifier pour les quarts, où elle affrontera le 10 décembre prochain l'Angleterre.En revanche, la FFF pouvait s'estimer lésée concernant le classement mondial de la FIFA: la défaite contre la Tunisie va faire perdre environ 38 points à la France. Cela la placera sous la menace de l'Angleterre, 5e du classement avant le Mondial. Un match nul aurait été plus avantageux pour cette classification qui désigne les têtes de série dans plusieurs compétitions internationales.En ce qui concerne les dotations financières, l'impact d'une défaite est nul pour la Fédération. La qualification en huitièmes de finale a rapporté 13 millions de dollars, peu importe le classement et le nombre de victoires, selon les barèmes de la FIFA.

