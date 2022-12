https://fr.sputniknews.africa/20221205/le-president-senegalais-sadresse-a-son-equipe-eliminee-de-la-coupe-du-monde-au-qatar-1057182181.html

Le Président sénégalais s’adresse à son équipe éliminée de la Coupe du monde au Qatar

Macky Sall a remercié les footballeurs sénégalais éliminés de la Coupe de monde après leur revers face à l’Angleterre. Le chef de l’État a tiré un bilan... 05.12.2022, Sputnik Afrique

L’équipe sénégalaise quitte le Qatar, après avoir perdu 3-0 face à l’Angleterre en huitième de finale de la Coupe du monde le 4 décembre.L’équipe, championne en titre de la Coupe d’Afrique, a été privée de plusieurs joueurs comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté.Réagissant aux résultats du match, le Président sénégalais a tenu à saluer le courage des joueurs."On part la tête haute"Malgré ce revers, la plupart des footballeurs ont positivement évalué leur expérience. "On part la tête haute. Et j’espère qu’on reviendra dans quatre ans", a réagi le défenseur Abdou Diallo lors de la conférence de presse après le match, selon RFI.Les joueurs ont également mentionné le haut niveau de l’équipe adverse et l’absence de joueurs d’expérience.

