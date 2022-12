https://fr.sputniknews.africa/20221205/la-chine-aurait-promis-de-livrer-du-materiel-militaire-au-burkina-faso-pour-combattre-le-terrorisme-1057186904.html

La Chine aurait promis de livrer du matériel militaire au Burkina Faso pour combattre le terrorisme

Les autorités burkinabè souhaitent que Pékin s’engage plus fermement dans la lutte contre le terrorisme et accorde une aide à leur pays, selon le site Maliweb... 05.12.2022, Sputnik Afrique

La Chine pourrait aider le Burkina Faso à combattre les terroristes, a estimé Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, Premier ministre de la Transition du Burkina Faso, lors d’une rencontre avec Lu Shan, l’ambassadeur de Chine.Répondant à aux requêtes de son hôte, le diplomate chinois a déclaré que sur le plan militaire, Pékin soutient les actions des autorités burkinabè.Selon lui, Ouagadougou est actuellement confronté à beaucoup de défis, mais la Chine salue "la résilience du peuple burkinabè".D’autres projets sino-burkinabè pourraient voir le jourLe Burkina Faso souhaite en outre que la Chine intervienne dans d’autres secteurs des relations bilatérales, comme l’agriculture et les transports.Selon le Premier ministre, la Chine pourrait construire des usines, pour mieux conserver et transformer les matières premières, mais aussi lancer une liaison aérienne directe entre Pékin et Ouagadougou.

