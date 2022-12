https://fr.sputniknews.africa/20221205/en-tunisie-les-pharmaciens-alertent-sur-une-penurie-de-medicaments-1057186364.html

En Tunisie, les pharmaciens alertent sur une pénurie de médicaments

Le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées à signalé un risque de pénurie de médicaments en Tunisie suite à la décision des grossistes de... 05.12.2022, Sputnik Afrique

Le stock de médicaments dans la plupart des pharmacies privées en Tunisie "ne dépasse pas trois jours", a alerté, ce lundi 5 décembre, la secrétaire générale du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Thouraya Naifer.Réagissant à la décision de suspension des activités des grossistes des médicaments en Tunisie, Naifer a mis en garde contre les "répercussions désastreuses" de l'arrêt de l'activité sur le citoyen en termes de sécurité et de fourniture de médicaments, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques.De son côté, le conseil national de l'ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a exprimé, sa forte inquiétude quant à l'impact de la suspension des activités des grossistes des médicaments sur le droit des malades à l'accès aux médicaments.Les grossistes suspendent la distribution de médicamentsLa Chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes-répartiteurs (CSPGR) avait annoncé, vendredi dernier, la suspension de l'activité de distribution de médicaments sur tout le territoire tunisien, à partir de ce 5 décembre.Cette décision intervient suite au non renouvellement, par les autorités, de l'attestation d'exonération de la retenue à la source sur les ventes des médicaments au titre de l’année 2022, ce qui a "impacté les charges financières des grossistes-répartiteurs".Cet arrêt d’activité se poursuivra jusqu’à ce que des solutions concrètes soient trouvées pour sauver le secteur, assurer la distribution des médicaments dans le pays et garantir le droit des malades à l’accès aux médicaments, précise la Chambre.

