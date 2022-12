En Éthiopie, le chef de la lutte contre le blanchiment d'argent arrêté pour corruption

"Ces fonctionnaires, courtiers et individus aux intérêts illégaux ont été identifiés. Les biens et terres appropriés illégalement, identifiés comme tels par l'enquête jusqu'à présent, ont été saisis", a indiqué Gedion Timotheos, assurant que la "tâche consistant à arrêter davantage de suspects se poursuivra" et demandant de "l'aide et la coopération du public".