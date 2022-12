https://fr.sputniknews.africa/20221205/deux-avions-deux-mi-8-des-attaques-dejouees-larmee-russe-actualise-son-bilan-en-ukraine-1057181383.html

Deux avions, deux Mi-8, des attaques déjouées... L’armée russe actualise son bilan en Ukraine

Ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont détruit deux avions militaires ukrainiens et deux hélicoptères, tout comme un entrepôt de munitions... 05.12.2022, Sputnik Afrique

L’aviation russe a abattu un avion d’attaque au sol Su-25 et un chasseur MiG-29 dans la République populaire de Donetsk.Deux hélicoptères Mi-8, ainsi qu’une station radar de production américaine AN/TPQ-37 et un radar de S-300 ont été visés, rapporte le ministère russe de la Défense dans son bilan actualisé de son opération militaire.Un entrepôt de munitions a aussi été pris pour cible dans la région de Zaporojié.La DCA russe a intercepté deux obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS, ainsi que 10 drones.Enfin, 72 échelons d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été détruits dans 193 zones.Combats sur le terrainLes troupes russes continuent d’avancer dans la zone de Donetsk. Plus de 70 militaires ukrainiens ont été éliminés, ainsi que deux chars, quatre véhicules blindés et quatre camionnettes.Les autres attaques ont été également déjouées sur l’axe de Krasny Liman. Leur bilan monte à plus de 60 combattants ennemis tués et blessés.Plus de 65 militaires ukrainiens ont été éliminés sur l’axe de Koupiansk et une trentaine au sud de Donetsk.Plusieurs points d’installation temporaires de mercenaires étrangers ont été pris pour cibles près de Kramatorsk et Dibrov dans la République populaire de Donetsk.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 339 avions, 180 hélicoptères, 2.628 drones, détruit 391 systèmes de défense antiaérienne, 6.996 chars et autres véhicules blindés, 910 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.657 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.477 véhicules militaires.

