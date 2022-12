https://fr.sputniknews.africa/20221205/bientot-une-visite-du-prince-heritier-saoudien-en-algerie-1057181167.html

Bientôt une visite du prince héritier saoudien en Algérie?

Bientôt une visite du prince héritier saoudien en Algérie?

Après le report de sa visite en Algérie en juillet, le prince héritier saoudien pourrait s’y rendre bientôt pour rencontrer le Président du pays et discuter de... 05.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-05T11:46+0100

2022-12-05T11:46+0100

2022-12-05T11:46+0100

international

arabie saoudite

algérie

visite

abdelmadjid tebboune

mohamed ben salmane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104226/26/1042262639_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_d652a13e7b1c136e4eb7bf2735bb82d0.jpg

Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, devrait entamer une visite officielle en Algérie, rapporte la chaîne de télévision Al-Mayadeen.D’après le média, il devrait rencontrer le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour discuter de plusieurs dossiers, notamment de l’énergie.En outre, ils devraient évoquer le sommet arabo-chinois que le Royaume saoudien s’apprête à accueillir dans les prochains jours. Le média note que l’Algérie est l’un des plus importants partenaires économiques de Pékin dans le monde arabe.De plus, l’agenda de Mohammed ben Salmane prévoirait également de discuter des moyens de mettre en œuvre la déclaration d’Alger, issue du sommet arabe ayant eu lieu à Alger les 1er et 2 novembre.Outre cela, les deux responsables devraient aussi aborder le dossier du conflit en Ukraine et ses récents développements.Un "jalon essentiel"Fin juillet, la visite du prince héritier d’Arabie saoudite en Algérie avait été reportée. La raison n’était pas connue. Toutefois, les deux dirigeants se sont rencontrés récemment en marge de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar.Il faut rappeler qu’en visite à Alger le 19 mai dernier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, qui entretient de bonnes relations avec son homologue algérien, avait qualifié les rapports entre leurs pays de "jalon essentiel" de l’action arabe commune.

arabie saoudite

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, arabie saoudite, algérie, visite, abdelmadjid tebboune, mohamed ben salmane