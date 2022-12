https://fr.sputniknews.africa/20221204/sans-les-immigres-africains-comment-le-btp-la-construction-auraient-tourne-sinterroge-macron-1057172338.html

"Sans les immigrés africains, comment le BTP, la construction auraient tourné?", s’interroge Macron

"Sans les immigrés africains, comment le BTP, la construction auraient tourné?", s’interroge Macron

Épinglée par l’Onu pour la prolifération du racisme sur son territoire, la France défend tout de même son statut de terre d’immigration. De plus, les immigrés... 04.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-04T13:22+0100

2022-12-04T13:22+0100

2022-12-04T13:25+0100

racisme

france

emmanuel macron

afrique

immigration

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055073062_0:154:2795:1726_1920x0_80_0_0_83197063ba94190ad9dba45fb3ec2427.jpg

Alors que la politique d’immigration en France se joue maintenant entre durcissement et assouplissement, Emmanuel Macron revient sur la contribution des immigrés à l’économie du pays.En tentant d’appuyer son propos, il continue de s’interroger sur ses bénéfices pour l’économie du pays: L’immigration "fait partie" de l’ADN français, le pays ayant "toujours été une terre d’immigration", conclut-il.Le projet de loi sur l’immigration sera débattu début 2023. Il prévoit de renforcer les règles contre l’immigration illégale, de créer un titre de séjour sous condition pour les étrangers qui travaillent dans des "métiers en tension", notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie et de la restauration.Racisme en FranceLe pays s’apprête ainsi à manier la carotte et le bâton en matière d’immigration, sans pour autant régler le problème de la prolifération du racisme sur son territoire, déplore l’Onu dans un rapport publié le 2 décembre.Parmi les premiers éléments figure "le discours politique raciste tenu par des responsables politiques" contre des "minorités ethniques, en particulier les Roms, les gens du voyage, les personnes africaines ou d’ascendance africaine et les personnes d’origine arabe", souligne le document rédigé par le Comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD).Le rapport y cite de nouveau "les personnes africaines, d'ascendance africaine, d'origine arabe, les Roms, les gens du voyage et les non-ressortissants français".Face à ce fléau, l’Onu exhorte le gouvernement français à prendre des mesures ciblées.

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

racisme, france, emmanuel macron, afrique, immigration, onu