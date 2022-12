https://fr.sputniknews.africa/20221204/plus-de-70-terroristes-neutralises-au-mali-depuis-fin-octobre-1057176090.html

Plus de 70 terroristes neutralisés au Mali depuis fin octobre

L'armée malienne a annoncé avoir neutralisé un total de 71 terroristes dans des opérations menées contre des groupes terroristes depuis fin octobre dernier. 04.12.2022, Sputnik Afrique

Depuis fin octobre, 71 terroristes ont été neutralisés au Mali dans le cadre des opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa) contre les groupes terroristes, a annoncé l'armée.Neuf militaires ont été tués et 8 autres blessés.Les FAMa ont en outre détruit de nombreuses bombes artisanales et récupéré des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, des fusils d'assaut, des chargeurs et des véhicules. Le 5 novembre, une opération menée à Ororo, secteur de Sofara, a permis de récupérer plus de 400 têtes de bétail restituées aux autorités compétentes puis aux propriétaires à Soufroulaye.Depuis 2012, le Mali est en proie à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et à des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

