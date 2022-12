https://fr.sputniknews.africa/20221204/le-nigeria-sapprete-a-observer-les-debris-spatiaux-grace-a-un-telescope-russe-1057174314.html

Le Nigeria s’apprête à observer les débris spatiaux grâce à un télescope russe

La Russie a présenté un télescope qui sera déployé au Nigeria pour observer les débris spatiaux. C’est l’un des deux pays africains où des télescopes russes... 04.12.2022, Sputnik Afrique

L’Institut Keldysh de mathématiques appliquées (KIAM RAS) a présenté un télescope qui sera déployé au Nigeria pour observer les débris spatiaux.L’événement a eu lieu le 3 décembre à Moscou dans les locaux de l’établissement, relate le KIAM RAS sur Telegram. La délégation nigériane était composée de représentants de l’ambassade du Nigeria. Des responsables du ministère russe de l’Éducation et des Sciences et du groupe public Roscosmos étaient également présents.Valorisation de la recherche spatialeEn décembre 2021, il a été annoncé que le Nigeria et le Kenya recevraient des télescopes russes.Ainsi, de petits télescopes vont être livrés à des institutions et agences de recherche pour accroître les capacités de ces pays en astronomie et en analyse de données spatiales. Le projet se concentre principalement sur la collecte de données d'observation sur les débris spatiaux et les objets proches de la Terre.

