Le 62e Sommet ordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Abuja

Le 62e Sommet ordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Abuja

Les chefs d'État examineront, lors de ce sommet, les rapports de la réunion du conseil des ministres, qui s'est tenue du 1er au 2 décembre, à Abuja

04.12.2022

2022-12-04T06:45+0100

2022-12-04T06:47+0100

nigeria

abuja

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique subsaharienne

Le 62-ème Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lieu dimanche à Abuja.Cet évènement sera précédé d'une cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO.Le sommet abordera, entre autres sujets, les questions politico-sécuritaires, économiques et financières.Les dirigeants ouest-africains examineront également les Rapports sur l'état de la Communauté, les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.La Conférence procédera aussi à l'investiture du nouveau président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, désigné le 03 juillet dernier, à Accra, au Ghana, lors du 61ème Sommet ordinaire de l'Organisation sous-régionale, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou.

nigeria

abuja

afrique subsaharienne

nigeria, abuja, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique subsaharienne