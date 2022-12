https://fr.sputniknews.africa/20221204/frappes-israeliennes-sur-gaza-apres-un-tir-de-roquette-vers-israel-1057170633.html

Frappes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette vers Israël

Frappes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette vers Israël

L'aviation israélienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans la nuit du 3 au 4 décembre contre des sites du mouvement islamiste Hamas dans la bande... 04.12.2022, Sputnik Afrique

Samedi soir, l'armée israélienne avait fait état d'un tir de roquette de la bande de Gaza vers Israël, le premier en un mois.Ce tir intervenait alors que le Djihad islamique*, une des factions armées palestiniennes de la bande de Gaza avait menacé Israël de représailles après l'assassinat de deux de ses dirigeants, jeudi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.Il intervient aussi au lendemain de la mort à Hawara, à l'entrée de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, d'un Palestinien, abattu par un garde-frontière israélien, dans des circonstances contestées, Israël l'accusant d'"attaque terroriste" et les responsables palestiniens dénonçant un assassinat de sang-froid suite à une "querelle" avec le garde-frontière."En outre, l'armée israélienne a ciblé un tunnel terroriste du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", ajoute le communiqué.Quelques heures plus tard, l'armée a indiqué avoir ciblé un poste militaire du Hamas "en réponse à des tirs depuis la bande de Gaza contre les avions de combat" israéliens.La branche armée du Hamas a indiqué avoir utilisé des missiles anti-aériens lors des bombardements des avions de combat israéliens sur l'enclave.Des sources sécuritaires à Gaza ont fait état de deux frappes contre le sud de l'enclave de 2,3 millions d'habitants, l'une contre un site d'entraînement militaire à Khan Younès, et l'autre dans une zone non habitée proche de Rafah.Ces frappes n'ont pas fait de blessés, selon des sources médicales palestiniennes.*Organisation terroriste interdite en Russie

