Une députée française réclame la transparence sur les déchets nucléaires laissés en Algérie

Soucieuse des séquelles laissées par les essais nucléaires militaires de son pays en Algérie, une députée française adresse un message au ministre des Armées... 03.12.2022, Sputnik Afrique

Les déchets nucléaires résultant des essais de l’armée coloniale dans le Sahara algérien sont l'une des conséquences de la colonisation française de l'Algérie. Ils ont engendré des malformations physiques de certains nouveau-nés qui persistent de génération en génération dans les zones périphériques à forte radiation. Le sol n’a pas non plus été épargné, rappelle le média Algerie 360.En France, la députée La France insoumise (LFI) de la Moselle Charlotte Leduc a adressé une question écrite au ministre des Armées sur la transparence sur les déchets nucléaires militaires laissés par l’armée française sur le sol algérien entre 1960 et 1966."Mme Charlotte Leduc attire l’attention de M. le ministre des Armées sur les déchets nucléaires d’origine militaire et notamment les déchets contaminés enfouis sur les sites des essais nucléaires français en Algérie", a-t-elle écrit.Renforcer la transparence150.000 m³ de ces déchets nucléaires sont directement issus du programme nucléaire militaire français, rappelle Mme Leduc.Le rapport n°5144 du 3 mars 2022, établi au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la préparation de la cinquième édition du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), préconise "d’intégrer dans la prochaine édition du PNGMDR des éléments sur la gestion des déchets nucléaires militaires", ajoute le message de Charlotte Leduc.Elle demande également au ministre "ce qu’il compte faire afin de renforcer la transparence sur le domaine sensible des déchets nucléaires militaires et s’il va publier les quantités de déchets contaminés enfouies sur les sites des essais nucléaires en Algérie".

