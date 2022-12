https://fr.sputniknews.africa/20221203/un-train-transportant-des-chars-americains-a-deraille-en-grece---photo-1057164865.html

Un train transportant des chars américains a déraillé en Grèce - photo

En Grèce, un convoi ferroviaire transportant des chars, des blindés et des conteneurs pour le compte de l'armée américaine est sorti des rails. Les riverains... 03.12.2022, Sputnik Afrique

Un train chargé de matériel de guerre de l'armée américaine a déraillé vendredi matin près du port d'Alexandroúpoli, dans le nord de la Grèce, relate le site 902.gr.Le train a quitté les rails juste à l'extérieur du port de la ville, dans le quartier de la Gare française. Des grues et autres engins sont arrivés sur les lieux pour le remettre en place, ainsi que les forces de l'ordre.Il s'agit de chars, de véhicules blindés et de conteneurs qui ont été récemment déchargés dans le port pour le compte de l'armée américaine et transportés en direction d’une frontière de l'Otan.Du matériel pour armer l'Ukraine?Le média tient à ajouter que selon des déclarations de responsables américains, le port d'Alexandroúpoli a été utilisé par des membres de l'Otan pour transporter des armes vers l'Ukraine.Cet incident a suscité l'inquiétude des habitants de la zone, qui voient constamment du matériel de guerre être déplacé, alors que personne n'est au courant du contenu des conteneurs fermés qui traversent le tissu urbain d'Alexandroúpoli.

