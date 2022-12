https://fr.sputniknews.africa/20221203/un-membre-du-pkk-renvoye-par-la-suede-emprisonne-en-turquie-1057166975.html

Un membre du PKK, renvoyé par la Suède, emprisonné en Turquie

Un membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), expulsé par la Suède en Turquie où il avait été condamné, a été envoyé en prison samedi par un tribunal... 03.12.2022, Sputnik Afrique

parti des travailleurs du kurdistan (pkk)

suède

mevlut cavusoglu

Mahmut Tat, arrivé vendredi soir à Istanbul, a été arrêté peu après son arrivée et présenté samedi au tribunal par la police, selon l'agence officielle Anadolu.L'agence précise qu'il avait été condamné en Turquie à six ans et dix mois de prison pour appartenance au PKK, organisation considérée comme terroriste par Ankara et l'Union européenne (UE).Il s'était enfui en Suède en 2015 mais sa demande d'asile avait été rejetée.Adhésion à l'Otan en jeuLe sort de certains ressortissants kurdes de Turquie exilés ou réfugiés en Suède et, dans une moindre mesure, en Finlande, est au coeur des discussions avec Ankara pour l'entrée des deux pays nordiques dans l'Otan.La Turquie bloque l'élargissement de l'Alliance atlantique depuis mai en réclamant l'extradition de plusieurs d'entre eux, accusés d'être des sympathisants ou des militants de mouvements kurdes classés "terroristes" en Turquie ou proches du mouvement güleniste, suspecté d'avoir orchestré la tentative de coup d'état de 2016.L'arrivée d'un nouveau gouvernement en Suède a cependant récemment détendu les échanges et, cette semaine, le chef de la diplomatie turque a jugé que les deux pays avaient fait "des pas positifs"."Ils ont effectué des changements législatifs et tout ça constitue des avancées positives", a affirmé M.Cavusoglu lors d'une conférence de presse à Bucarest, en marge de la réunion des chefs de la diplomatie de l'Otan.

