Sept morts dans un incendie dans l'ouest du Niger

Sept personnes dont cinq de la même famille ont été tuées dans l'incendie d'un domicile survenu dans la ville nigérienne de Gaya (ouest) dans la nuit de jeudi... 03.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

incendie

Parmi les victimes figurent également une employée domestique et un voisin venu porter secours, a précisé le directeur départemental de la protection civile de Gaya, Guéro Mahamadou, également commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers.L'origine du feu reste inconnue. "A l'arrivée des secours, le salon était complètement embrasé et inaccessible et la chambre était hermétiquement fermée avec grille et battant de l'intérieur. Donc, c'était difficile pour les secouristes d'agir promptement", a-t-il indiqué à un média local.

afrique subsaharienne

afrique subsaharienne, incendie