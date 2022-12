https://fr.sputniknews.africa/20221203/russie-sponsor-du-terrorisme-une-eurodeputee-compare-lukraine-a-la-libye-1057165985.html

Russie "sponsor du terrorisme": une eurodéputée compare l'Ukraine à la Libye

Russie "sponsor du terrorisme": une eurodéputée compare l'Ukraine à la Libye

Pour s’opposer à la décision du Parlement européen de classer la Russie comme "État sponsor du terrorisme", l’eurodéputée Clare Daly a décrit le destin des... 03.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-03T13:37+0100

2022-12-03T13:37+0100

2022-12-03T13:37+0100

ukraine

kiev

otan

terrorisme

parlement européen

mouammar kadhafi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1055362116_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_287ba543c747270f4a583605272d4465.jpg

Devant le Parlement européen, la députée irlandaise Clare Daly a expliqué pourquoi elle a voté contre l’initiative de classer la Russie comme "État sponsor du terrorisme". Pour appuyer sa position, elle a déclaré que l’Otan, sous prétexte de démocratie, a semé la terreur dans différents pays.Mme Daly a rappelé que cette initiative antirusse est arrivée "quelques semaines à peine après le 11e anniversaire du jour où le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été tué lors de l'attaque de l'Otan sur la Libye, violé à la baïonnette et tué d'une balle dans la tête".Actuellement, l’alliance mène aussi une guerre en Ukraine, toujours au nom des mêmes valeurs, "de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme", a poursuivi Clare Daly, qui avait par le passé déjà critiqué les États-Unis pour leur volonté d’attiser le conflit ukrainien."L’anarchie de la mort"Elle a listé ce qui compose, selon elle, "l’héritage de l’Otan": une économie ruinée, la pauvreté et la vente de migrants sur des marchés aux esclaves. Tel a été le destin de la Libye, "un pays de fosses communes, de crimes contre l’humanité".Moscou commenteRéagissant à la décision de classer la Russie comme "sponsor du terrorisme", le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait précédemment déclaré que "les médecins devraient s'assurer de l'état de santé de ceux qui ont pris cette décision".La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part, suggéré de reconnaître le Parlement européen comme "sponsor de la folie".

ukraine

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, kiev, otan, terrorisme, parlement européen, mouammar kadhafi