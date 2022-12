https://fr.sputniknews.africa/20221203/panique-dans-un-zoo-plusieurs-lions-sevadent-de-leur-enclos--video-1057166229.html

Panique dans un zoo: plusieurs lions s’évadent de leur enclos – vidéo

Panique dans un zoo: plusieurs lions s’évadent de leur enclos – vidéo

Sous les yeux des visiteurs abasourdis, cinq lions ont tenté leur chance et se sont évadés de leur enclos du zoo de Taronga, à Sydney. Les animaux ont... 03.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-03T13:50+0100

2022-12-03T13:50+0100

2022-12-03T13:50+0100

zoo

sydney

australie

lions

évasion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104299/58/1042995874_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_bb72df3c19cb352bb995a2c9d9ede1f6.jpg

Un incident qui a fait de bruit. Plusieurs médias australiens ont publié une séquence spectaculaire d’une brève évasion de cinq lions de leur enclos dans le zoo de Taronga, situé à Sydney.Sur la vidéo on voit Luzuko, Zuri, Khari, Malika et leur père Ato gratter la base de la clôture pour s’y glisser dessous et ainsi passer quelques minutes en liberté. Ils reviennent toutefois d’eux-mêmes dans leur abri, "car la lionne Maya et les gardiens les appelaient", a relaté le zoo.Enquête ouverteSon directeur Simon Duffy avait qualifié l’incident de "significatif". Une enquête est en cours, en concertation avec un ingénieur indépendant, afin de déterminer les failles de sécurité survenues ce jour-là.

sydney

australie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zoo, sydney, australie, lions, évasion