https://fr.sputniknews.africa/20221202/pas-de-sexe-hors-mariage-un-nouveau-code-penal-attendu-en-indonesie-1057157791.html

Pas de sexe hors mariage? Un nouveau code pénal attendu en Indonésie

Pas de sexe hors mariage? Un nouveau code pénal attendu en Indonésie

En ce mois de décembre, le parlement indonésien devrait adopter un nouveau code pénal qui punira les relations sexuelles hors mariage, la peine pouvant aller... 02.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-02T21:34+0100

2022-12-02T21:34+0100

2022-12-02T21:34+0100

indonésie

mariage

code pénal

prison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052297134_0:1143:2048:2295_1920x0_80_0_0_8404c88576b3eb56d81a6f312c517f02.jpg

Après des décennies d'élaboration, le nouveau code pénal devrait être adopté en Indonésie le 15 décembre, a déclaré à Reuters le vice-ministre indonésien de la Justice , Edward Omar Sharif Hiariej.Si tout se passe comme prévu, les relations sexuelles hors mariage, qui, en vertu du code, ne pourraient être signalées que par des parents proches, risquent d’entraîner jusqu'à un an de prison. Les couples non mariés se verraient interdire de vivre ensemble.Code pénal "conforme aux valeurs indonésiennes"Le code, qui s'appliquerait aux citoyens indonésiens ainsi qu’aux étrangers, prévoit également d’autres changements. Ainsi, insulter le Président est passible d'une peine maximale de trois ans. Il sera également interdit d'insulter les institutions de l'État et d'exprimer des opinions qui vont à l’encontre de l'idéologie indonésienne. L'avortement reste illégal, sauf en cas de viol.

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

indonésie, mariage, code pénal, prison