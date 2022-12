https://fr.sputniknews.africa/20221202/lalgerie-envisage-lachat-de-missiles-balistiques-chinois-sy-400-1057149778.html

L’Algérie envisage l’achat de missiles balistiques chinois SY-400

02.12.2022

L'Algérie serait en pourparlers avec la Chine pour acquérir des missiles balistiques à courte portée SY-400 de fabrication chinoise, en vue de renforcer et de moderniser son armée, rapporte Military Africa.Le SY-400, également appelé DF-12A, est un système conçu et fabriqué par China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) et mis en service en 2008.Des contacts entre une délégation algérienne et des représentants de l’entreprise chinoise ont eu lieu lors du récent salon aéronautique de Zhuhai (Zhuhai Airshow 2022).L’achat de SY-400 viendra compléter le système de missiles balistiques Iskander E de fabrication russe et les missiles de croisière antinavires YJ-12B de fabrication chinoise. Un rapport du Pentagone de 2014 ayant qualifié le YJ-12 de "missile antinavire le plus meurtrier que la Chine ait jamais fabriqué".De plus, l’armée algérienne serait sur le point de se doter de l’avion de combat furtif russe de cinquième génération, le Sukhoi Su-75 "Checkmate", ainsi que du véhicule blindé émirati de seconde génération, le NIMR Hafeet Mk 2.Diversification des fournisseursAlgérie360 rappelle que depuis les années 2010, la Chine a fourni une grande quantité d’équipements militaires terrestres à l’Algérie, notamment des obusiers automoteurs PLZ-45 de 155 mm, des systèmes de roquettes à lancement multiple SR-5 MLRS, ainsi que des véhicules APC (Armored Personnel Carrier) Type-07 et WZ-502G.En 2022, la Chine a déjà fourni à l’Algérie cinq drones de reconnaissance et d’attaque CH-5, ainsi qu’un mortier automoteur de 120 mm. En 2020, l’Algérie a acheté à la Chine des systèmes antichars Red Arrow-12 (ou HJ-12). En 2018, cinq drones CH-3 et cinq drones CH-4.

