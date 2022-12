https://fr.sputniknews.africa/20221202/fini-lapprentissage-en-anglais-dans-les-ecoles-primaires-du-nigeria-1057152596.html

Fini l'apprentissage en anglais dans les écoles primaires du Nigeria

Fini l'apprentissage en anglais dans les écoles primaires du Nigeria

Le Nigeria adopte une nouvelle politique linguistique. Elle est censée promouvoir l'utilisation des 625 langues locales du pays au lieu de l'anglais... 02.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-02T15:25+0100

2022-12-02T15:25+0100

2022-12-02T15:25+0100

nigeria

langue anglaise

langue

enseignement

école

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1057152298_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_e6fc66ac7bb66033dd96f7925757d414.jpg

Le gouvernement nigérian a approuvé une nouvelle politique linguistique nationale qui imposera l'utilisation des langues locales comme langues d'enseignement pour les élèves de l'école primaire. L'anglais sera supprimé, relate Africa News.L'anglais est la langue officielle du Nigeria et tous les établissements d'enseignement l'utilisent comme langue commune d'enseignement et d'apprentissage. En vertu de la nouvelle politique, l'enseignement des six premières années dans les écoles primaires se fera en langue maternelle, a déclaré aux journalistes le 30 novembre le ministre de l'Éducation Adamu Adamu.L'objectif de la nouvelle politique est "de promouvoir et d'améliorer la culture et l'utilisation de toutes les langues nigérianes", selon lui. Après ces six premières années d'école, la langue maternelle sera combinée avec l'anglais à l'école secondaire.Un important travail à accomplirIl existe environ 625 langues locales au Nigeria, a-t-il expliqué, et la politique devrait s’appliquer à l'échelle nationale. Selon le ministre de l'Éducation, "les élèves apprennent beaucoup mieux" lorsqu'ils reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle.Bien que la nouvelle politique soit officiellement entrée en vigueur, il s’agit plutôt d’un principe de base, a précisé le ministre. En effet, sa mise en œuvre complète ne se fera qu'une fois que des travaux préparatoires supplémentaires auront été effectués."Théoriquement, cette politique commence à partir d'aujourd'hui, mais l'utilisation de la langue maternelle est exclusive, nous avons besoin de temps pour développer le matériel, recruter les enseignants, etc.", a indiqué le ministre.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, langue anglaise, langue, enseignement, école, afrique subsaharienne