Les forces ukrainiennes ont de nouveau ciblé la ville de Donetsk et plusieurs autres localités du Donbass avec des obus de type Otan, selon les autorités. 02.12.2022, Sputnik Afrique

Les représentants du Donbass au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination sur les crimes de guerre ukrainiens ont annoncé de nouvelles frappes des forces ukrainiennes sur Donetsk.En outre, 10 projectiles de calibre 152 mm ont frappé les localités de Golmovski, de Yakovlevka et de Gorlovka dans la République populaire de Donetsk.La défense territoriale de la République populaire de Donetsk a également annoncé que le quartier de Kievski avait également été ciblé par des frappes ukrainiennes. Deux civils ont été tués.9.352 victimes civiles depuis le 24 févrierLes pièces d’artillerie de calibre 155 mm sont en service dans les pays de l’Otan. Elles servent notamment pour les obusiers américains M777, ainsi que les canons automoteurs PzH 2000 allemands, les Krab polonais et les CAESAR français. Les États-Unis et leurs alliés ont livré à Kiev un grand nombre de ces armes que Kiev utilise pour bombarder des villes et localités du Donbass.Selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, depuis le début de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass le 24 février dernier, 3.962 personnes ont été tuées et 5.390 autres blessées dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

