https://fr.sputniknews.africa/20221202/afrique-du-sud-la-crise-de-lelectricite-et-la-dette-risques-pour-la-stabilite-financiere-1057148592.html

Afrique du Sud: la crise de l’électricité et la dette, risques pour la stabilité financière

Afrique du Sud: la crise de l’électricité et la dette, risques pour la stabilité financière

La crise de l’électricité et les niveaux élevés de la dette publique constituent les principaux risques pour la stabilité financière de l’Afrique du Sud, a... 02.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-02T08:48+0100

2022-12-02T08:48+0100

2022-12-02T09:10+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

dette

dette publique

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104390/33/1043903391_25:0:1255:692_1920x0_80_0_0_304ea0ce7b16ebcc5a49208ddd8181f5.png

"Un approvisionnement en électricité insuffisant et peu fiable est susceptible de menacer la viabilité des entreprises du pays, en particulier les petites et moyennes entreprises", a souligné la SARB dans son dernier rapport sur la stabilité financière du pays (FSR).Elle a ajouté que cette crise, qui a pris des dimensions inquiétantes durant les derniers mois, a non seulement affecté la productivité des entreprises, mais également nui à la confiance des investisseurs, signalant que cela devrait se répercuter sur le secteur financier.Coupures de l'électricité L’Afrique du Sud a connu un record de 170 jours de coupures de courant durant l’année en cours, en raison des pannes successives qui ont affecté les unités de production de la compagnie d’électricité publique Eskom.La SARB a, de même, relevé que l'incidence accrue du renflouement par le gouvernement des entreprises publiques lourdement endettées, exacerbe cette vulnérabilité financière qui affecte le pays.En outre, a poursuivi le régulateur financier, "la stagflation mondiale et le resserrement rapide des conditions financières, associés à une croissance locale lente et inéquitable pourraient ajouter un risque supplémentaire".Sur un autre volet, la SARB a évoqué que les cyberattaques, le changement climatique et les conflits mondiaux présentent également des risques pour la stabilité financière.La semaine dernière, la banque centrale a décidé une cinquième hausse consécutive de son taux directeur en 2022 de 75 points de base, le portant ainsi de 6,25 à 7%, son niveau le plus élevé depuis plus de cinq ans.Selon les observateurs, la décision de la SARB pourrait contribuer à aggraver la situation économique en Afrique du Sud, alors même que le pays s’attend à une récession au troisième trimestre sur fonds d’une crise énergétique aiguë et d’une détérioration des perspectives mondiales.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique subsaharienne, afrique du sud, dette, dette publique, électricité