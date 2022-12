"Le risque qu'un conflit non-nucléaire entre puissances nucléaires se mue en guerre est immense"

https://fr.sputniknews.africa/20221201/le-risque-quun-conflit-non-nucleaire-entre-puissances-nucleaires-se-mue-en-guerre-est-immense-1057140254.html

Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, tout affrontement, même non-nucléaire, entre puissances nucléaires comporte un énorme risque de se muer en... 01.12.2022, Sputnik Afrique

"Le risque qu'un affrontement non-nucléaire entre puissances nucléaires se mue en guerre nucléaire est immense", a déclaré ce jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a donné une conférence de presse en ligne sur les problèmes de sécurité européenne.Selon lui, Moscou était prêt à aller plus loin et dire que non seulement une guerre nucléaire ne pouvait être lancée, mais que toute guerre entre puissances nucléaires était inadmissible. "Même si quelqu'un songe à la commencer avec des moyens conventionnels, le risque qu'elle se mue en une guerre nucléaire est immense", a réitéré le ministre.La Russie, d'après M. Lavrov, suit avec préoccupation la rhétorique de l'Occident en accusant Moscou de préparer des provocations avec le recours aux armes de destruction massive. "Mais l'Occident lui-même, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, fait tout pour étendre leur implication quasi-directe dans la guerre qu'ils mènent contre la Russie par le biais des Ukrainiens. C'est une tendance dangereuse."Une participation directeLes États-Unis et l'Otan participent directement au conflit en Ukraine en livrant des armes à Kiev et en formant ses militaires, a-t-il souligné.

