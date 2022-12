https://fr.sputniknews.africa/20221201/la-zambie-envisage-de-vendre-un-avion-presidentiel-controverse-1057138654.html

La Zambie envisage de vendre un avion présidentiel controversé

La Zambie envisage de vendre un avion présidentiel controversé

Des mois avant sa défaite en 2021, le Président zambien Edgar Lungu avait acquis un avion de service pour une somme faramineuse qui ferait le double de son... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T07:31+0100

2022-12-01T07:31+0100

2022-12-01T07:31+0100

hakainde hichilema

zambie

afrique subsaharienne

avion

corruption

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055694400_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_c0cae33dab274e21348f68e733f16437.jpg

Le dirigeant zambien, Hakainde Hichilema, a déclaré qu'il prévoyait de vendre l'avion présidentiel que son prédécesseur, Edgar Lungu, avait acheté au cours de ses derniers mois au pouvoir dans des circonstances controversées.L'achat du Gulfstream G650 a fait récemment l'objet d'une enquête du service zambien de lutte contre la corruption, relate Mediaguinee. Selon ce service, l’avion a été acheté presque le double de son prix.Hakainde Hichilema a déclaré vouloir récupérer 193 millions de dollars dépensés pour cet achat."Nous aurions pu obtenir un avion de capacité, en termes de portée et de fiabilité, pour environ 20 millions de dollars", a indiqué M. Hichilema lors d'une conférence mardi.Problèmes financiersCette annonce intervient sur fond de négociations difficiles entre le gouvernement zambien et les créanciers extérieurs sur la restructuration et l’annulation partielle de la dette extérieure. Fin 2021, le pays a fait un défaut de paiement sur ses obligations souveraines. Sa dette publique se chiffre à plus de 130% du PIB.Selon les calculs du Fonds monétaire international (FMI), le pays a besoin d’urgence de 8,4 milliards de dollars pour régler partiellement le problème de sa dette extérieure et pouvoir rembourser ses dettes et les intérêts au cours des trois prochaines années.La vente de l'avion ne sera en outre pas simple car, selon l'armée de l'air zambienne, il ne s'agit pas d'un bien public mais militaire.

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

hakainde hichilema, zambie, afrique subsaharienne, avion, corruption