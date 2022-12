https://fr.sputniknews.africa/20221201/la-turquie-installe-un-immense-reservoir-de-gaz-en-mer-noire-1057142603.html

La Turquie installe un immense réservoir de gaz en mer Noire

Profitant de sa situation géographique et de la situation géopolitique actuelle, Ankara met en avant ses atouts en tant que "centre d'attraction", notamment... 01.12.2022, Sputnik Afrique

La Turquie a installé un réservoir de 280 tonnes à une profondeur de 2.200 mètres en mer Noire pour collecter du gaz, relate le quotidien turc Yeni Şafak. L'opération de pose a duré 20 heures.Le projet d'extraction et de transport de 540 milliards de mètres cubes de gaz du champ gazier de Sakarya a coûté près de 10 milliards de dollars, selon le journal Sabah. Le premier gaz devrait en être transporté en Turquie en 2023. Un nouveau puits de gaz prometteur vient en outre d'être découvert à Sakarya.L'équipement sera connecté avec les tuyaux de raccordement provenant des puits. Il sera connecté à la ligne principale qui transportera le gaz collecté là-bas, a expliqué le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Fatih Dönmez.Une offre internationaleSelon lui, après la mise en œuvre de ce projet, le gaz de la Méditerranée orientale peut être commercialisé en Turquie. Celle-ci en aurait déjà informé des pays comme Israël et l'Égypte, qui explorent cette région et seraient en mesure d'apporter leur gaz en Turquie.Le ministre a également déclaré que la Turquie était devenue "un centre d'attraction dans l'approvisionnement en gaz". Elle serait l'un des rares pays à pouvoir fournir du gaz à partir de nombreux endroits. "Nous fournissons du gaz d'environ 15 pays différents", a précisé le ministre, ce qui permet au pays de devenir un centre de distribution.

turquie, gaz, gisement de gaz, gisements, énergie, international